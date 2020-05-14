2020/05/14 | 21:54 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت خلية الأزمة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا في كركوك يوم الخميس شفاء خمسة مصابين آخرين بكورونا في المحافظة.

وقال عضو الخلية صباح نامق لوكالة شفق نيوز إن خمسة مصابين آخرين تماثلوا للشفاء من مرض كورونا ما رفع عدد حالات التعافي إلى ٥٢.

وسجلت المحافظة ٧٠ إصابة بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة بينها حالتا وفاة و٥٢ حالة شفاء، فيما لا يزال ١٦ مريضا يتلقون الرعاية الطبية في مركز التدبير الوبائي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كركوك تعلن شفاء مصابين آخرين بكورونا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كركوك تعلن شفاء مصابين آخرين بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).