الحلبوسي يزور حديثة ويشيد بدورها في ملاحقة داعش والحفاظ على النصر

2020/05/14 | 21:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - الانبار

رئيس مجلس النواب يزور قضاء حديثة

زار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، قضاء حديثة في الأنبار، يرافقه وزير التخطيط السيد خالد بتال ومحافظ الأنبار وقائد شرطة المحافظة.

والتقى سيادته خلال الزيارة عددا من شيوخ ووجهاء القضاء؛ للاطلاع على واقعه وأهم احتياجاته، فيما عقد اجتماعا مع مدراء الدوائر في القضاء، حيث اطلع على سير الأعمال فيه، مستمعا إلى شرح مفصل للجهود المبذولة للنهوض بالمستوى الخدمي وأهم المعوقات التي تواجههم، مؤكدا سيادته بأنه لن يدَّخرَ أي جهدٍ يسهم في توفير الخدمات لأهالي حديثة الصامدة.

كما تفقَّد سيادته الأجهزة الأمنية في قيادة عمليات الجزيرة؛ للاطلاع على الواقع الأمني، مشيدا بدورها في ملاحقة خلايا داعش الإرهابي والحفاظ على النصر.

============المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب14 أيار 2020

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