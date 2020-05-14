وزير الصحة العراقي يعلن قرب المباشرة باجراءات الحجر المناطقي لـ 5 مناطق في بغداد

2020/05/14 | 21:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغدادأعلن وزير الصحة العراقي حسن التميمي ، الخميس 14-5-2020، قرب المباشرة باجراءت الحجر المناطقي المشدد في 6 مناطق 5 منها في بغداد.

وقال التميمي في مقابلة متلفزة تابعتها ( بغداد اليوم ) انه " ونتيجة تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا فأن فرق وزارة الصحة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية ستشرع باجراءات الحجر المناطقي لـ 6 مناطق في بغداد والبصرة".

وبين ان المناطق المشمولة بالعملية في بغداد ستكون " مناطق بمدينة الصدر ، البلديات ، الزعفرانية ، الشعلة ، الطوبجي، فضلاً عن مناطق موبوءة في محافظة البصرة".

وأضاف ان "الإجراءات ستشدد فيها وستجري عمليات فحص وبائي فعال واسعة النطاق تم تهيئة جميع مستلزمات الشروع فيها".

وكان وزير الصحة أكد ، الاثنين 11 ايار الجاري ، خلال استضافته في برنامج ( اقصر الطرق ) الذي يقدمه الدكتور نبيل اسم على قناة الشرقية نيوز، إن "مناطق مدينة الصدر، البلديات، الزعفرانية، الطوبجي، الشعلة تشكل بؤرا لانتشار فيروس كورونا في بغداد".

وأشار وزير الصحة الى أن "الوزارة ستتجه لخيار الحجر المناطقي ببغداد، حيث وفرنا 500 الف فحص وننتظر وصول مليون اخرى في الايام القادمة وستقوم فرق من وزارة الصحة بإجراء عمليات الفحص، وبعدها سنقيم الوضع الوبائي، ولكن الذهاب نحو خيار الحظر الشامل وارد وتقييم الوضع سيتم بعد العيد بعد اجراء الفحص الميداني الفعال وعلى ضوئه قد نقرر الذهاب للحظر الشامل او نكتفي بالاجراءات الحالية ".

ولفت الى ان " عزل المحافظات عن بعضها البعض قلل عدد الاصابات وخير مثال على ذلك محافظات صلاح الدين ونينوى والانبار وهي لم تسجل إصابات الا لوافدين عادوا من الخارج".

وعن عدد مختبرات الفحص لكورونا في العراق والاصابات المسجلة، قال وزير الصحة: إن "العراق كان لديه مختبر فحص واحد عند ظهور فيروس كورونا، والان لدينا 12 مختبرا للفحص الوبائي بعموم العراق، في بغداد 4 مختبرات والبصرة وكربلاء والنجف ونينوى ونعتزم نصب منظمات في الكوت والعمارة"، مبينا أن "مختبر مدينة الطب يجري 1300 فحص يوميا".

وفي وقت سابق، اعتبر مدير دائرة صحة الرصافة في العاصمة بغداد، عبد الغني الساعدي، الخميس 14-5-2020، الذهاب نحو خيار الحجر المناطقي غير نافع فيما دعا الى ضرورة تطبيق الحظر الشامل لمدة 14 يوماً وذلك تعليقاً على ارتفاع معدل الاصابات في الرصافة لارقام غير مسبوقة.

وقال الساعدي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "حملة المسح الميداني للمناطق مستمرة منذ اكثر من شهر وذلك للرصد الوبائي الفعال"، مبينا ان "دائرة صحة الرصافة اجرت 15 الف فحص لحد الان".

وأضاف الساعدي، أن "الحجر المناطقي اصبح غير نافع، ويمكن اعتماده في حالة وجود مناطق موبوءة قليلة، ولكن المرض اصبح منتشرا في الكثير من المناطق"، مؤكداً أن "تطبيق حظر التجوال الشامل لمدة 14 يوما فعال جدا لتقليل الاصابات".

وسجل جانب الرصافة ببغداد اليوم 57 اصابة بكورونا بعد يوم من تسجيل 35 اصابة اخرى.

وكشف وزير الصحة العراقي حسن التميمي ، الخميس 14-5-2020، عن خطوات الوزارة العاجلة للتعامل مع تصاعد اعداد الإصابات بفيروس كورونا فيما ادلى بموقف بشأن الذهاب نحو خيار الحظر الشامل.

وقال التميمي في مقابلة متلفزة تابعتها ( بغداد اليوم ) "يجب أن نتعايش مع فيروس كورونا ونتعامل معه بواقعية وقد يحتاج سنوات للسيطرة عليه ، ولن يسيطر على الفيروس في العراق والعالم ما لم يوجد له لقاح وعلاج".

وعن خطوات الوزارة للتعامل مع تزايد عدد الإصابات في الآونة الأخيرة لفت الى ان " ان أكثر من 500 ألف فحص وصلت لمخازننا ووزعت على دوائر الصحة وسنبدأ قريباً بعمليات المسح الميداني الفعال المناطقي والتي ستساهم بعزل المناطق ومعرفة عدد الاصابات الحقيقي فيها".

وكشف عن قرب الشروع بالحجر المناطقي للمناطق التي أشرت فيها إصابات وتعتبر الموبوءة والتنسيق مع القوات الأمنية لحجرها " مبيناً إن "وزارة الصحة ذهبت لهذا الخيار بعد ارتفاع اعداد الاصابات بكورونا نتيجة عدم التزام المواطنين باجراءات الوقاية والحظر".

وبين أن " المواطنين لم يلتزموا بالحظر الجزئي ما زاد عدد الاصابات وستكون لدينا اجراءات قريبة للحد من انتشار الفيروس".

ولفت الى ان "تمديد حظر التجوال أو انهاؤه يحدده الموقف الوبائي ولدينا فرق علمية وخبراء هم سيحددون فيما اذا سنحتاج الاستمرار بالحظر الجزئي مع اجراءات مشددة ام الذهاب للحظر الشامل".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل 111 اصابة جديدة بفيروس كورونا في 6 محافظات، ليرتفع العدد الكلي للاصابات المسجلة في عموم البلاد إلى 3143 حالة.

وذكرت الصحة، في بيان الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد، إن "كوادر الصحة فحصت 3933 نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 140573".

وأضاف البيان، أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم (111) إصابة في العراق موزعة، في بغداد/ الرصافة: 57، بغداد/ الكرخ: 7، مدينة الطب: 6، محافظة البصرة: 33، واسط: 1، ميسان: 5، نينوى: 1، السليمانية: 1".

وتابع، أن "حالات الشفاء المسجلة اليوم 62، في بغداد/ الرصافة: 15، بغداد / الكرخ: 10، مدينة الطب: 8، البصرة: 14، كربلاء: 4، كركوك: 3، المثنى: 6، ذي قار: 2، دون تسجيل وفيات لهذا اليوم".

ومع الموقف الوبائي لليوم الخميس، بلغ مجموع الإصابات 3143، ومجموع الوفيات: 115، مجموع حالات الشفاء: 2028، والراقدين الكلي: 1000".

بغداد اليوم - بغداد

أوضحت دائرة صحة محافظة الكرخ، الأربعاء، تفاصيل الحالات الـ 7 المؤكد إصابتها اليوم، بفيروس كورونا وتوزيعها الجغرافي.

وأوضحت الدائرة، في الموقف الوبائي لرقعتها الجغرافية، أن الحالات السبع التي سجلتها الدائرة، أربع منها في أبو

بغداد اليوم _ بغداد

اعتبر مدير دائرة صحة الرصافة في العاصمة بغداد، عبد الغني الساعدي، الخميس 14-5-2020، الذهاب نحو خيار الحجر المناطقي غير نافع فيما دعا الى ضرورة تطبيق الحظر الشامل لمدة 14 يوماً وذلك تعليقاً على ارتفاع معدل الاصابات في

بغداد اليوم - متابعة

تقام اليوم الخميس صلاة من أجل الإنسانية من أجل أن يرفع الله وباء "كورونا" بمشاركة طوائف وديانات مختلفة استجابة لدعوة من "اللجنة العليا للأخوة الإنسانية" وبترحيب ومشاركة من شيخ الأزهر وبابا الفاتكيان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزير الصحة العراقي يعلن قرب المباشرة باجراءات الحجر المناطقي لـ 5 مناطق في بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزير الصحة العراقي يعلن قرب المباشرة باجراءات الحجر المناطقي لـ 5 مناطق في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).