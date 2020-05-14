امين عام الاتحاد الآسيوي يؤكد عدم الوضوح في عودة النشاط الكروي بالقارة

2020/05/14 | 21:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

اعترف الماليزي داتو ويندسور جون، الأمين العام للاتحاد الاسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن توقيت عودة النشاط الكروي لمسابقات الاتحاد القاري لا يزال غير واضح بشكل مطلق، بسبب الأوضاع غير المستقرة التي تواجه الدول الآسيوية، نتيجة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وكان الاتحاد الاسيوي، أعلن تعليق مسابقة دوري أبطال آسيا في آذار الماضي، كما عقد عدة اجتماعات تشاورية مع الاتحادات الوطنية والأندية للخروج بتوصيات لخارطة طريق عودة المسابقة الأقوى بالقارة، حيث تم اقتراح إكمال مباريات دور المجموعات، عبر التجمع لكل مجموعة.

وأكد داتو ويندسور في لـ"د ب أ": "موضوع المسابقات ما زال قيد البحث مع كل الجهات ذات العلاقة، والاتحاد الآسيوي يضع عدة خيارات لاستكمال المسابقات، وسنأخذ بعين الاعتبار بالتأكيد تطورات الأوضاع، حيث نواصل تقييم الموقف بشكل مستمر".

وحول مستقبل اجتماع الجمعية العمومية الثلاثين، الذي سيشهد انتخاب خمسة أعضاء جدد بالمكتب التنفيذي الآسيوي، يمثلون الاتحادات الإقليمية الخمسة بعد موافقة الجمعية في الاجتماع السابق على زيادة عدد أعضاء المكتب التنفيذي إلى 30 عضوًا، أوضح ويندسور: "يدرس الاتحاد الآسيوي عدة خيارات لعقد اجتماع الجمعية العمومية، من بينها اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي، لكن أستطيع القول إنه لم يتم تحديد موعد نهائي للاجتماع حتى الآن".

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيف"»، أمس الأول، أنه بصدد عقد اجتماع الجمعية العمومية "كونجرس" يوم 18 ايلول المقبل، كحدث مباشر عبر الإنترنت، بسبب الوباء الذي ظهر في الصين لأول مرة كانون الاول الماضي.

وكان مقررًا أن يعقد الاجتماع الـ70 للجمعية العمومية للفيفا، هذا الشهر في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بالتزامن مع انعقاد اجتماع الجمعية العمومية الثلاثين للاتحاد الآسيوي، إلا أن جائحة كورونا حالت دون انعقاد الفعاليتين.

وأكد ويندسور، أن:" حفل جوائز الاتحاد الآسيوي السنوي لعام 2020، والمقرر أن تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة ما زال قائمًا حتى الآن، ولم يتم اتخاذ اي قرار بتأجيله، معقبًا: " الحدث الآسيوي السنوي خاضع للدراسة والتقييم حسب تطورات الأوضاع، لكن حسب الروزنامة الآسيوية لم يطرأ عليه أي تعديل حتى الآن".

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