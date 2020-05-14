شفاء 5 مصابين من كورونا في كركوك

2020/05/14 | 21:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت خلية الأزمة المعنية بمكافحة فيروس كورونا في كركوك، مساء اليوم الخميس شفاء خمسة مصابين آخرين من فيروس كورونا في المحافظة.وقال عضو الخلية صباح نامق، في تصريح اطلعت عليه "كلكامش برس" إن "خمسة مصابين آخرين تماثلوا للشفاء من مرض كورونا ما رفع عدد حالات التعافي إلى 52".واضاف "وسجلت المحافظة 70 إصابة بفيروس كورونا منذ ظهور الفيروس بينها، حالتا وفاة و52 حالة شفاء، فيما لا يزال 16 مريضا يتلقون الرعاية الطبية في مركز التدبير الوبائي".

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