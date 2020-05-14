حملت المتظاهرين المسؤولية.. شرطة البصرة تكشف تفاصيلاً جديدة عن احداث مكتب

2020/05/14 | 21:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشفت قيادة شرطة البصرة، اليوم الخميس، عن تفاصيل جديدة للأحداث التي وقعت قرب مكتب حزب "ثار الله" الإسلامي الأحد الماضي، وفيما فسرت القيادة قيام حماية مقر الحزب بضرب المتظاهرين "بالدفاع عن النفس"، أكدت أن رد فعل الحرس "جريمة".وقال قائد شرطة المحافظة الفريق رشيد فليح، في تصريح صحفي، إن "فعل الأفراد الذين قاموا بضرب المتظاهرين قرب مقر الحزب يفسر قانونا بالدفاع عن النفس، لأن الأخوة المتظاهرين كانوا كلهم سلميين ولكن انبرى البعض منهم من المحرضين على العنف والقتل والضرب، فضربوا مقر حركة ثأر الله".وأدعى فليح أن حرس المقر "كانوا في وضع مسالم وهادئ (وسادين بابهم وكاعدين)، إلا ان البعض من المتظاهرين حاولوا اقتحام المقر مستخدمين العصي والطابوق والحجر والمولوتوف لغرض ايقاع الخسائر".ونبه الى انه "كان رد فعل سلبي وغير مدروس من قبل حرس المقر، أساء تقديراته وارتكب جريمة بإطلاق النار على المتظاهرين مما أدى لخسارة احد شبابنا البصريين وعدد من الجرحى يتراوح بين 4 إلى 5، وهي بحد ذاتها جريمة جنائية حيث اتخذنا قرارا قويا بتوجيه من قبل رئيس الوزراء بإلقاء القبض على الفاعلين".واكمل فليح بأن "المتهمين حاليا موجودين في الدوائر القضائية مع استمرار التحقيق لمعرفة كيفية القيام بهذا الفعل".وتابع بأن "ما حصل كان تجاوزا واعتداءا سافرا من نفر ضال لا يفقه معنى التظاهر السلمي والحقوق، المتظاهرون كانوا سلميين عبروا عن رأيهم بالقاء كلمة ولكن البعض من بين المتظاهرين تم تشخيصهم، دفع بعدد منهم للاعتداء على عناصر كانت امنة في المقر، لم يكن لهم اي دور سلبي ولم يبيتون اية نية للاعتداء على المتظاهرين، ولكن البعض من المتظاهرين من الذين يحاولون خلق الفتن هم من بدأوا بالمشكلة".

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