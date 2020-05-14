فرنسا تسجل قفزة كبيرة للوفيات بكورونا وتتجاوز إسبانيا من حيث عدد ضحايا الفيروس

2020/05/14 | 21:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة سجلت فرنسا، اليوم الخميس، قفزة كبيرة للوفيات جراء فيروس كورونا المستجد، حيث تم رصد 351 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، وتجاوزت بالتالي إسبانيا من حيث عدد ضحايا الجائحة.وذكرت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية أن حصيلة الوفيات بالفيروس في البلاد ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 351 حالة وبلغت 27425، بينهم 17224 […]

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