حكومة الكاظمي تلتقي محتجين من واسط وتعين قائداً لشرطة ذي قار

2020/05/14 | 21:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد -الزمان أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الخميس، عن إجراء الحكومة أول لقاء مع المتظاهرين في محافظة واسط.وذكر بيان للمكتب الاعلامي للكاظمي اليوم أن “وفدا من مستشاري رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي التقى اليوم الخميس، بممثلين عن المحتجين والناشطين في محافظة واسط”.وأضاف البيان أنه “جرى اللقاء مع الوفد […]

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