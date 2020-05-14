وفاة الشاذلي القليبي

2020/05/14 | 21:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تونس- الزمان توفي صباح امس الأربعاء الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية الشاذلي القليبي عن عمر ناهز 95 عاما وحدثت الوفاة في مقر سكنه بضاحية قرطاج في العاصمة تونس.وشغل القليبي، الذي يعد من أبرز السياسيين والدبلوماسيين في تونس في القرن العشرين، منصب الأمين العام للجامعة العربية في الفترة بين عامي 1979 و1990 عندما نقل مقر […]

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