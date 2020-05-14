في منطقتي البياع وباب الشيخ.. إجرام بغداد تلقي القبض على متهمين بالسرقة

2020/05/14 | 21:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أفادت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الخميس، بإلقاء القبض على متهمين اثنين بالسرقة في منطقتي البياع وباب الشيخ.وذكرت المديرية في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، أن “قوة من مكتب (البياع) في مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية، تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه […]

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