تسمية العميد حازم الوائلي قائدا لشرطة ذي قار

2020/05/14 | 21:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..كشف مصدر مطلع ، اليوم الخميس ، عن اعفاء العميد ناصر الاسدي من منصب قائد شرطة ذي قار ، وتسمية العميد حازم الوائلي قائدا لشرطة المحافظة .وقال المصدر ان ” امرا وزاريا صدر باعفاء قائد شرطة ذي قار العميد ناصر الاسدي من منصبه وتكليف العميد حازم الوائلي بمهام قيادة الشرطة “.

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