بيان مشترك لأحزاب المبادرة الشيوعية الأوروبية - أحزاب المبادرة الشيوعية الأوروبية

2020/05/14 | 22:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحزاب_المبادرة_الشيوعية_الأوروبية بمبادرة من الحزب الشيوعي اليوناني أجري يوم 10 أيار|مايو 2020، مؤتمر عن بُعد لأحزاب المبادرة الشيوعية الأوروبية، تحت شعار: “صراع الأحزاب الشيوعية والعمالية في ظروف الوباء والأزمة الرأسمالية الجديدة”.وكان ذيميتريس كوتسوباس، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني قد ألقى الكلمة الافتتاحية في المؤتمر.وشارك في المؤتمر عن بعد 24 حزباً شيوعياً وعمالياً من النمسا وبلغار ......





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