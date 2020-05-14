متى تعود وحدة النضال العربي-الكردي إلى سابق عهدها؟ - كاظم حبيب

2020/05/14 | 22:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كاظم_حبيب المدخلحين انشغلت بإنجاز كتاب "لمحات من نضال حركة التحرر الوطني للشعب الكردي في كردستان العراق"، تسنى لي تكوين مكتبة جيدة عن الكرد وكردستان، وأن أقرأ بعناية كبيرة تاريخ هذا الشعب، وأن أبحث بروية في العوامل التي لعبت دورها لكل ما حصل لهذا الشعب وأرضه كردستان خلال القرون والعقود المنصرمة حتى الوقت الحاضر.



فالشعب الكردي شأنه شأن الشعوب الأخرى لا يختلف عنها في السمات أو الخصائص، ولا في المعاناة من ......





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