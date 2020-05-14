حكام آل سعود… يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف

2020/05/14 | 22:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة عشية الذكرى الثانية والسبعين للنكبة الفلسطينية والمجازر الصهيونية بحق الفلسطينيين وتهجر نحو 66% من الشعب الفلسطيني من اراضيهم، يتكشف امام العالمين العربي والاسلامي الوجه الحقيقي لحكام آل سعود ومواقفهم الحقيقية تجاه الشعب الفلسطيني والقضية والفلسطينية.موقع “أفريكا إنتلغنس” ، المختص بنشر الأخبار الخاصة او السرية، ازاحرالستار عن خفايا الزيارة التي اجراها الرئيس […]

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