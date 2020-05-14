الكاظمي يقتحم أسوار

2020/05/14 | 22:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يوم الخميس بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق عن وجود سجون حكومية سرية يحتجز فيها متظاهرون.

وجاء في أمر ديواني موقع باسم الكاظمي وتحصلت وكالة شفق نيوز على نسخة منه، أنه قرر "تشكيل لجنة عليا برئاسة الفريق الركن عثمان الغانمي وزير الداخلية لتقصي الحقائق عن وجود سجون حكومية سرية يحتجز فيها متظاهرون".

كما قرر الكاظمي، "تخويل اللجنة إرسال فرق تفتيشية يسمح لها بالدخول إلى أي مؤسسة أمنية أو مبنى يشتبه بوجود سجن سري داخله".

ووفق الأمر الديواني فإنه ينفذ من تاريخ صدوره وهو اليوم الخميس.

وعلى مدى الأشهر الماضية، اتهم ناشطون في الاحتجاجات باختطافهم من قبل مسلحين يشتبه بأنهم مقاتلون في فصائل شيعية مقربة من إيران واحتجازهم في سجون سرية وتعريضهم للتعذيب.

كما يسود الاعتقاد في البلاد بأن الفصائل المسلحة باتت تدير المؤسسات الحكومية الأمنية وغيرها في الخفاء فيما يعرف باسم "الدولة العميقة" من خلالها نفوذها العسكري الواسع والغطاء السياسي الذي تؤمنه أذرعها السياسية.

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