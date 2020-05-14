مُتظاهرو بغداد يمهلون “الكاظمي” ويطالبونه بمحاكمة “عبد المهدي”

2020/05/14 | 22:12 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أول بيان من نوعه منذ نيل #الحكومة_العراقية الجديدة الثقة، أمهل متظاهرو #بغداد رئيس الوزراء #مصطفى_الكاظمي شهراً لتنفيذ ثمانية مطالب.البيان الذي أعطى هذه المهلة، أُذيع في #ساحة_التحرير مركز احتجاجات العاصمة بغداد تحت اسم “جبهة…

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