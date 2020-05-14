علماء الفلك يحلون لغز كيفية تشكيل الثقوب السوداء لمجرات على شكل X

2020/05/14 | 22:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة “تفتخر” المجرات النشطة بوجود ثقوب سوداء ضخمة في قلبها تفجر تيارات نفاثة مزدوجة من موجات الراديو في الفضاء.وعلى الرغم من أن معظم هذه التيارات تسافر في اتجاهات متعارضة، فقد لاحظ علماء الفلك حالات تشكل فيها نمطا على شكل X في الفضاء.وشوهدت هذه الظاهرة، على بعد 800 مليون سنة ضوئية في المجرة […]

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