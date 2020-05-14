2020/05/14 | 22:16 - المصدر: السومرية نيوز

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بالوثيقة..



الكاظمي يوجه بتشكيل لجنة للتحقيق بوجود سجون سرية يحتجز فيها متظاهرون

يتبع..

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