وفاة الدكتور نبيل العزاوي المدير العام السابق لمدينة الطب في بغداد

2020/05/14 | 22:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الزمان غيّب الموت الطبيب الاستشاري العراقي البارز الدكتور نبيل احمد مكي العزاوي ، بعد رحلة معاناة مع مرض عضال ، والفقيد اخصائي جراحة العظام والكسور وشغل عددا من المواقع الطبية الادارية في العراق ، منها منصب المدير العام لدائرة اليرموك و مدير مؤسسة مدينة الطب ورئيس صحة بغداد الكرخ .والعزاوي طبيب له […]

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