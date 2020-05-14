2020/05/14 | 22:25 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت أمانة بغداد، عن إحالة 4 محلات سكنية في مناطق مختلفة من العاصمة لغرض تجديد شبكات الماء الصافي فيها وستتم المباشرة بالعمل خلال الايام القليلة المقبلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( البنك الدولي يمول تجديد شبكات الماء لأربع محلات سكنية في بغداد) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( البنك الدولي يمول تجديد شبكات الماء لأربع محلات سكنية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).