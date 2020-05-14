محافظ النجف: عدم تسجيل أية اصابة في المحافظة من فيروس كورونا لليوم الثامن

2020/05/14 | 22:25 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس خلية الازمة محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري عن عدم تسجيل اية إصابة لهذا اليوم الخميس في المحافظة وذلك لليوم الثامن على التوالي.وجدد الياسري تأكيده الى التشديد الحاصل في الاجراءات الوقائية والحظر الصحي، واغلاق مدينة النجف الأشرف بشكل كامل أمام الوافدين اليها مع فرض حظر للتجوال في المدينة القديمة حيث مرقد الإمام علي

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