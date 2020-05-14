2020/05/14 | 22:25 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوراً لإحياء ليلة استشهاد الإمام علي (عليه السلام) في العتبة العلوية ومحيطها ومراسم رفع المصاحف مع شروط التباعد بسبب كورونا.وتغلق المدينة في الساعة الخامسة عصرا، بحسب توجيها خلية الأزمة الخاصة بمواجهة وباء كورونا تحسبا لقدرة زوار يشار إلى أن محافظ النجف لؤي الياسري أكد، اليوم الأربعاء، أن الحالات المرخصة فقط بالدخول للمحافظة هي الجنائز

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحياء ليلة استشهاد الإمام علي في العتبة العلوية ومحيطها) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحياء ليلة استشهاد الإمام علي في العتبة العلوية ومحيطها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).