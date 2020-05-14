رئيس البرلمان يشيد بدور الأجهزة الأمنية في ملاحقة بقايا داعش

2020/05/14 | 22:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، بدور الأجهزة الأمنية في ملاحقة بقايا عصابات داعش الارهابية.

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