صحة كركوك تعلن تماثل خمسة مصابين بكورونا للشفاء

2020/05/14 | 22:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة كركوك، اليوم الخميس، تماثل خمسة مصابين بفيروس كورونا للشفاء التام.

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