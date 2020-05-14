بالصور،،12 قتيل وجريح بأطلاق نار اثناء تشييع في صلاح الدين

2020/05/14 | 22:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أفادت مصادر امنية وشهود عيان، اليوم الخميس، بسقوط قتلى وجرحى بأطلاق نار عشوائي اثناء تشييع تحول الى “مذبحة” في محافظة صلاح الدين.وقال شهود العيان، ان مسيرة تشييع “مسلحة” شرقي قضاء بلد في محافظة صلاح الدين، أدت الى سقوط ضحايا يقدرون بنحو 12 بين قتيل وجريح، من دون الإفادة بمزيد من التفاصيل.[…]

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