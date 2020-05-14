بالصور،،الحلبوسي في حديثة برفقة قائد شرطة الانبار ومحافظها

2020/05/14 | 22:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: زار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، قضاء حديثة في محافظة الأنبار للاطلاع على الاوضاع الامنية وطبيعة الخدمات.وذكر بيان لمكتبه أطلعت عليه “يس عراق”، ان الحلبوسي الذي رافقه وزير التخطيط خالد بتال ومحافظ الأنبار وقائد الشرطة “ألتقى عدد من شيوخ ووجهاء القضاء؛ للاطلاع على واقعه وأهم احتياجاته، فيما عقد اجتماعا […]

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