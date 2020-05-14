بالوثيقة: الكاظمي يوجه بتشكيل لجنة للتحقق من صحة وجود سجون سرية تحتجز متظاهرين

2020/05/14 | 22:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، بتشكيل لجنة للتحقق من صحة وجود سجون سرية تحتجز متظاهرين.

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة صادرة من مكتب رئيس الوزراء، تضمنت أمرا ديوانياً بتشكيل لجنة عليا برئاسة وزير الداخلية، الفريق الركن عثمان الغانمي، لتقصي الحقائق عن وجود سجون حكومية سرية يحتجز فيها متظاهرون.

وخول الكاظمي، بحسب الوثيقة، بارسال فرق تفتيشية إلى أي مؤسسة أمنية أو مبنى يشتبه بوجود سجن سري داخله.

بغداد اليوم-بغداد

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وقال المصدر، في حد

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