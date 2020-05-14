2020/05/14 | 22:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/واسط اعلن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، ان وفدا حكوميا التقى بممثلي المحتجين والناشطين في محافظة واسط.وذكر بيان للمكتب ان " اللقاء جرى في خيمة للمعتصمين على الطريق المؤدي الى حقل الأحدب النفطي، واستمع لمطالب المحتجين " مشيرا الى ان "الوفد تعهد بنقلها الى رئيس مجلس الوزراء " .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد حكومي يلتقي ممثلي الاحتجاجات قرب "حقل الاحدب ") نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد حكومي يلتقي ممثلي الاحتجاجات قرب "حقل الاحدب ") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).