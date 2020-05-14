صحة ديالى تكشف بالارقام عن ثلاثة انواع من الفحوصات لتعقب مصابي” كورونا”

2020/05/14 | 22:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اعلن عضو خلية الازمة الصحية في ديالى وسام سعدون، الخميس، ارقام الفحوصات المختبرية التي تجريها كوادر الصحة لتعقب مصابي فيروس كورونا.وقال سعدون في حديث لـ/ المعلومة/، ان “دائرة صحة ديالى بدات باجراء الفحوصات ونقلها الى مختبرات بغداد من 4 من شهر اذار الماضي لافتا الى اجراء 385 فحص لحالات اشتباه داخل الموسسات […]

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