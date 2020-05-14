حملة الشهادات العليا المعينين في وزارة الدفاع منذ ستة أشهر لم يباشروا حتى الان !

2020/05/14 | 22:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..كشف عضو تحالف الفتح النائب حامد الموسوي، عن عدم صدور أوامر بمباشرة المعينين في وزارة الدفاع من حملة الشهادات العليا منذ مدة ستة اشهر ، ما دفعهم للتظاهر أمام وزارة المالية.وقال الموسوي في تصريح لــــ ( المستقلة )، الخميس، إن “المتظاهرين أمام وزارة المالية، طالبوا […]

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