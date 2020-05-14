الباكستانية الأفغانية فاطمة بوتو: الخيانة كسبيل للبقاء   

2020/05/14 | 22:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.عثمان بوطسان كاتب وباحث مغربي فاطمة بوتو، كاتبة أفغانية الأصل، باكستانية الجنسية ولبنانية النشأة.تحمل القارئ من كابول إلى دمشق، فتخدعه ليجد نفسه فجأة في كراتشي دون أن يعرف أي نوع من العلاقة السحرية التي تجمع بين هذه المدن الثلاث الغامضة.من المنفى الخارجي العابر للحدود إلى المنفى الداخلي المتجذر في الشخصيات، من […]

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