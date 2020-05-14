اصابة مختار قرية زراعية بنيران قناص في ديالى

2020/05/14 | 22:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد مسؤول محلي في ديالى، الخميس، بان مختار قرية زراعية شمال شرق المحافظة اصيب بنيران قناص داعشي وقال قائممقام قضاء خانقين(100كم شمال شرق بعقوبة) دلير حسن في حديث لـ/ المعلومة/، ان “مختار قرية مبارك في اطراف خانقين اصيب بجروح حرجة بنيران قناص داعشي”.واضاف حسن، ان “المصاب حالة حرجة وتم نقله الى المستشفى […]

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