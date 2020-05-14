القوى الشيعية ترفض مرشحي الحزبين الكرديين لوزارتي المالية والعدل

2020/05/14 | 22:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت باحالة فؤاد حسين وخالد شواني الى القضاء للفصل باتهامات تخصهما بغداد- وعد الشمري: أكدت القوى الشيعية، أمس الأربعاء، رفضها مرشحي الأحزاب الكردية لوزارتي الخارجية والعدل، مشيرة إلى وجود شبهات كبيرة بالفساد على فؤاد حسين، فيما تحدثت عن رفع خالد شواني السلاح بوجه القوات العراقية، وطالبت بإحالتهما الى القضاء للفصل في تلك الاتهامات.وقالت النائبة ...

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