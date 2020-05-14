2020/05/14 | 22:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناشطون يذكرون بحادثة تفجير الطائرة الأوكرانية في الجو..الصباح الجديد-متابعة فيما يستمر الغموض يكتنف حادثة قصف قطعة بحرية إيرانية من فرقاطة إيرانية أيضا اثناء تدريبات، أوعز المرشد الإيراني علي خامنئي، باعتباره القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية، بفتح تحقيق في حادث الفرقاطة التي راح ضحيتها 19 ضابطا وجنديا إيرانيا يوم الأحد الماضي، وذلك في رسالة عزاء ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المياه الدولية باتت ليست آمنة جراء تفجير ” كوناراك ” الإيرانية بنيران ” صديقة “) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المياه الدولية باتت ليست آمنة جراء تفجير ” كوناراك ” الإيرانية بنيران ” صديقة “) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).