33.6 مليون دولار لمساندة جهود العراق في مكافحة كورونا من البنك الدولي

2020/05/14 | 22:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد أعلن البنك الدولي امس الأربعاء تخصيص 33.6 مليون دولار للعراق من أجل مساندة جهود البلاد في مواجهة فايروس كورونا، مؤكداً استعداده لدعم مساعي العراق في احتواء الانتشار السريع للفايروس.وقال البنك في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، إنه “استجابة لتفشي فايروس كورونا (كوفيد-19) في العراق، وافق البنك الدولي مؤخراً على ...

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