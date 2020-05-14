صحة الرصافة توضح الموقف الوبائي لفيروس كورونا بعد تسجيل 57 اصابة جديدة

2020/05/14 | 22:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي، الخميس، عن تسجيل 57 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا في جانب الرصافة من بغداد بينهم 33 اصابة ملامسين لحالات موجبة سابقة مستضافين بأماكن الحجر الصحي.وقال الساعدي في بيان تلقته /المعلومة/، ان “صحة الرصافة سجلت 57 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.الحالات […]

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