شاهد: لحظة سقوط قذائف هاون على مدنيين في ديالى

2020/05/14 | 22:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: حصلت “يس عراق”، على مقطع مصور، اليوم الخميس، يبين لحظة سقوط قنابر هاون في منطقة الزهرة بناحية العبارة بمحافظة ديالى، ما ادى الى جرح إثنين من المدنيين، وقد تم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج كمعلومات أولية عن الحادث.

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