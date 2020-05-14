النصر: حكومة الكاظمي قادرة على إدخال إيرادات جديدة للموازنة

2020/05/14 | 22:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد ائتلاف النصر، ابرز التحديات التي تواجه حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فيما أكد قدرتها على التأسيس لعملية صحيحة تساهم بإدخال إيرادات جديدة للموازنة.

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