بارزاني مهنئاً معلمي كوردستان: لم يتخلوا عن واجبهم في أحلك الظروف

2020/05/14 | 22:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الخميس بذكرى تأسيس اتحاد معلمي كوردستان، مشيداً بدورهم في تنشئة الأجيال.

وقال بارزاني في بيان تهنئة، "في لذكرى الثامنة والخمسين لتأسيس اتحاد معلمي كوردستان، أتقدم بأحر التهاني إلى اتحاد معلمي كوردستان وكافة معلمي ومدرسي كوردستان، راجياً لهم دوام العزة والنجاح، ونحيي ونقدر ممتنين جهودهم وعناءهم وكفاحهم وتضحياتهم من أجل تربية وتنشئة الأجيال الكوردستانية".

وأضاف، "كان لمعلمي كوردستان في أيام الثورة وفي عهد التحرر دور ريادي دائم وكبير في تربية وتنشئة الفرد الكوردستاني ومازالوا، ولم يتخلوا في أعقد وأصعب الأيام عن واجبهم المقدس في التربية والتعليم، ولم يتركوا أبناء كوردستان ابدا بلا تعليم".

وأردف بارزاني بالقول، "يشكل المعلمون واحدة من أهم الشرائح وركيزة رئيسة لتقدم أي مجتمع، ولا شك أنهم يستحقون حياة وظروفاً معيشية أفضل، لذا فإننا في هذه الذكرى نؤكد مجدداً مساندتنا لحقوقهم، أشكرهم وأشد على أيديهم الكادحة.



المجد لذكرى تأسيس اتحاد معلمي كوردستان".

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