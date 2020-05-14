مشكلة تلوث المياه تطل برأسها من جديد في البصرة

2020/05/14 | 22:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ناشد قائممقام قضاء الصادق ياسين البطاط، يوم الخميس، الحكومة المحلية في البصرة وشركة نفط البصرة ومدير الموارد المائية بانقاذ أهالي بعض مناطق القضاء التي تعاني من تلوث المياه.

وقال البطاط لوكالة شفق نيوز، "نرسل رسالتنا ومناشدتنا للحكومة المحلية والجهات المعنية بانقاذ مناطق بأهلة والبوكتايب والسالم والمحيات والتمر التي تعاني من تلوث في المياه".

وأشار إلى أنه "سيتم إغلاق ستة مجمعات (محطات تصفية المياه) بسبب تلوث المياه وعدم صلاحياتها للاستخدام البشري لا سيما المياه الموجودة في نهر عنتر".

وأضاف البطاط أن "انخفاض مناسيب مياه الفرات تسبب بمشكلة كبيرة"، داعيا المسؤولين الى "توفير حوضيات لنقل المياه الى الأهالي".

واكد أن "مجمعات المياه سيتم إغلاقها وان استخدامها سيضر بالمواطنين".

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