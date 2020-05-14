الحشد يحبط محاولة تسلل لداعش في منطقة الفارسية بجرف النصر

2020/05/14 | 22:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بابل

اعلن الحشد الشعبي، الخميس، احباط محاولة تسلل لداعش في منطقة الفارسية بجرف النصر.

وقال الحشد في بيان، ان "قوة من عمليات الجزيرة للحشد الشعبي، احبطت، محاولة تسلل لداعش في منطقة الفارسية بجرف النصر شمالي بابل".

واضاف، "حيث استشهد احد مقاتلي الحشد اثناء الاشتباك مع الدواعش".

بغداد اليوم- بغداد

اكد المتحدث باسم قيادة شرطة محافظة بغداد، الرائد عزيز ناصر، الخميس، أن فئة الشباب هي الاكثر خرقا لاجراءات حظر التجوال الجزئي، لافتا الى ان الحديث عن وجود تراخٍ في تطبيق الاجراءات الامنية غير دقيق.

وقال ناصر في حديث خص به (بغداد ا

بغداد اليوم _ متابعة

حذرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" من هروب جماعي مفاجئ قد ينفذه آلاف السجناء من تنظيم داعش المعتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية على مقربة من الحدود مع العراق، في نطاق ما تداعت إليه ترتيبات الغزو التركي لشمال سور

بغداد اليوم - ذي قار

أفاد مصدر امني، الخميس، بتكليف العقيد حاتم حازم بمنصب مدير استخبارات ذي قار.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "وزير الداخلية عثمان الغانمي اصدر امرا بتكليف العقيد حاتم حازم بمنصب مدير استخبارات ذي قار".

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