تسجيل 5 اصابات جديدة بكورونا في السليمانية

2020/05/14 | 22:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ السليمانية

أعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، اليوم الخميس، عن تسجيل خمس اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في السليمانية.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، إن "مختبراتها سجلت 5 اصابات جديدة بفيروس كورونا في مدينة السليمانية".

بغداد اليوم - بغداد

أعلن وزير الصحة العراقي حسن التميمي ، الخميس 14-5-2020، قرب المباشرة باجراءت الحجر المناطقي المشدد في 6 مناطق 5 منها في بغداد.

وقال التميمي في مقابلة متلفزة تابعتها ( بغداد اليوم ) انه " ونتيجة تزايد عدد الإصابات بفي

بغداد اليوم - بغداد

أوضحت دائرة صحة محافظة الكرخ، الأربعاء، تفاصيل الحالات الـ 7 المؤكد إصابتها اليوم، بفيروس كورونا وتوزيعها الجغرافي.

وأوضحت الدائرة، في الموقف الوبائي لرقعتها الجغرافية، أن الحالات السبع التي سجلتها الدائرة، أربع منها في أبو

بغداد اليوم _ بغداد

اعتبر مدير دائرة صحة الرصافة في العاصمة بغداد، عبد الغني الساعدي، الخميس 14-5-2020، الذهاب نحو خيار الحجر المناطقي غير نافع فيما دعا الى ضرورة تطبيق الحظر الشامل لمدة 14 يوماً وذلك تعليقاً على ارتفاع معدل الاصابات في

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