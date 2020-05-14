البريمير ليغ يحصل على الضوء الاخضر لاستئناف مبارياته

2020/05/14 | 22:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة صرح أوليفر دودن وزير الثقافة والإعلام والرياضة البريطاني إن الحكومة “تفتح الباب” لعودة كرة القدم في يونيو المقبل.وأشار دودن إلى أنه عقد “اجتماعا إيجابيا” مع مسؤولي كرة القدم، ومن بينهم الدوري الممتاز ورابطة أندية كرة القدم في إنجلترا والاتحاد الإنجليزي للعبة لتسريع وتيرة خطط عودة النشاط.وقال في بيان “اتفقنا جميعا على […]

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