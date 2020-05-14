2020/05/14 | 23:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي عن تسجيل 57 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا في جانب الرصافة من بغداد بينهم 33 اصابة ملامسين لحالات موجبة سابقة مستضافين بأماكن الحجر الصحي.وقال الساعدي ان “صحة الرصافة سجلت 57 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.• الحالات 33 الاولى هم ملامسين لحالات موجبة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاصيل اصابات كورونا في الرصافة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاصيل اصابات كورونا في الرصافة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).