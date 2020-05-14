ال USCIRF : الانتهاكات مستمرة بحق الايزيدية في سوريا

2020/05/14 | 23:06 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – متابعة صدر يوم يوم الثلاثاء الماضي التقرير السنوي للجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية (USCIRF) ودعت اللجنة الى تصنيف سوريا كواحدة من اسوء دول العالم في الحرية الدينية ولم يكن التقرير يتطرق الى سوريا فحسب بل وضعت اللجنة العراق وتركيا ومصر ايضا على قائمة الرقابة.ويشير تقرير اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية إلى …

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