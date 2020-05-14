بدء مشروع الدعم النفسي والاجتماعي لمن تعرض الى صدمات نفسية واجتماعية من الاقليات

2020/05/14 | 23:06 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – متابعة اعلنت شبكة تحالف الاقليات في العراق بالتعاون مع جمعية الثقافة المندائية ومنظمة الدراسات والمعلومات الجندرية وبدعم من منظمة مساعدات الشعب النرويجي البدء بمشروع الدعم النفسي والاجتماعي للاقليات.سيقدم الدعم لمن تعرضو الى صدمات وأزمات نفسية واجتماعية من قبل باحثين متخصصين وباللغات الاربع (عربي/كردي/سرياني/تركماني) وبشكل مجاني من الاحد الى الخميس أسبوعياً بدءاً …

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