وطني_علي ع

2020/05/14 | 23:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماجد الشويلي كنت أتابع خطابات السيد القائد الخامنئي منذ مطلع التسعينيات من القرن المنصرم.وأسمعه يؤكد على ضرورة ألا تعتمد الجمهورية الاسلامية على تصدير النفط.بل قال ذات مرة علينا أن نترك آبار النفط هذه للاجيال القادمة.وهو نفسه الذي أكد على ضرورة أن تتمكن ايران من امتلاك الطاقة النووية حتى ينعدم تأثير المستكبرين عليها.وهو نفسه الذي […]

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