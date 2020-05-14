مسلحو داعش يقنصون مدنيين اثنين في خانقين

2020/05/14 | 23:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بإصابة مدنيين اثنين يوم الخميس برصاص قناصي تنظيم داعش في قضاء خانفين بمحافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قناصة من داعش أطلقوا النار على مواطنين اثنين أمام منزلهما في قرية مبارك بقضاء خانقين ما أدى إلى إصابتهما بجروح خطيرة.

وأوضح أن المصابين يدعيان أسعد مجيد وحسين خانقيني، منوهاً إلى أن قناصة داعش لا يزالون يطلقون النار صوب القرية بين فينة وأخرى.

وتسبب انسحاب البيشمركة من خانقين ومحيطها عام 2017 بفراغ امني شاسع وتصاعد الهجمات وانحدار بالوضع الامني بشكل غير مسبوق، فيما اكدت احصائيات امنية تحول 84 قرية في محيط خانقين الى مناطق ضائعة امنيا وعرضة لتسلل وتنقل العناصر الارهابية القادمة من تلال حمرين ومحافظات كركوك وصلاح الدين.

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