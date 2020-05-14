قرارات بـ”الحجر المشدد” على 6 مناطق في بغداد والبصرة لوقف تمدد كورونا

2020/05/14 | 23:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلن وزير الصحة العراقي حسن التميمي، اليوم الخميس، قرب المباشرة باجراءت الحجر المناطقي المشدد في عدة مناطق في العاصمة بغداد والبصرة، للحد من ارتفاع الاصابات بوباء كورونا.وقال التميمي في تصريحات صحفية تابعتها “يس عراق”، ان “ست مناطق في العراق سيشملها الحظر المشدد 5 منها في بغداد وواحدة في البصرة”.واضاف ان […]

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