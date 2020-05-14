السليمانية تسجل 5 اصابات جديدة بفيروس كورونا

2020/05/14 | 23:21 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/السليمانية اعلنت وزارة اقليم كردستان، تسجيل خمسة اصابات جديدة بفيروس كورونا بعد أيام من خلوها من أي إصابة.واضافت الوزارة في بيان، ان "المصابين الجدد أفراد عائلة مصاب سابق وهم: شاب (١٧ عاما) وثلاث نساء (٤٣، ٢١، ١٩ عاما) وطفل في السادسة من العمر".وأشار البيان إلى أن المصابين الجدد من سكنة مدينة السليمانية".

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